اختتام دورى «مستقبل وطن» لكرة القدم الخماسية بالبدرشين (صور)

اختتم حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة البدرشين بالجيزة فعاليات ختام الدوري لكرة القدم الخماسية للموسم الثالث، تحت شعار «خلي موهبتك تتكلم»، والتي تقام تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، بحضور عدد من قياداته وأعضاءه من مجلسي " النواب والشيوخ" أبرزهم، المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد، وفرج فتحى فرج، عضو مجلس الشيوخ، والنائبان عماد الدرجلي ونادر الخبير عضوي مجلس النواب، والمهندس محمود شلبي، رئيس مركز ومدينة البدرشين .

ختام الدوري لمستقبل وطن

وهنأ المستشار عصام هلال، الفريقين لحصولهم على المركزين الأول والثاني، موجهاً التحية لهيئة مكتب الحزب والوحدات الحزبية لما بذلوه من جهود لإنجاح الفعالية .



وقال «هلال» أن الحزب يضع دائماً الشباب على أولويات اهتماماته، لافتا أن الشباب كانوا دائماً في الماضي لا يهتمون بالسياسة وكانوا بعيدين كل البعد عن العمل السياسي، وعندما أطلق الحزب الدورى لم يقصد تسييس الرياضة كما أدعي البعض ، ولكنه أراد أن يوصل رسالة للجميع نشاهدها الآن وهي رسالة العمل الجماعي .

ختام الدوري لمستقبل وطن

وأضاف أن هذا النشاط الرياضي ليس قاصرا على أمانة حزبية معينة ولكن الحزب وضع تنظيمه في اختبار حقيقي ليري قدرته علي العمل الجماعي، وهنا نقول "مستقبل وطن" أكد علي عمل وثقافة كبيرة كانت غائبة عن البعض، وهو ضرورة العمل الجماعي.

فيما أكد النائب فرج فتحي فرج، على أن الحزب يدعم وبشكل كبير الشباب ويدفع بهم إلى تحمل المسئولية إيماناً بقدراتهم، والاستفادة من طاقاتهم .

وقال النائب عماد الدرجلي، أن هناك فرص جيدة للشباب ، خاصة في ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم وتقديم كل التسهيلات والوسائل المتاحة لتمكينهم .

ختام الدوري لمستقبل وطن

كما أكد عضو مجلس النواب، على أهمية دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة والتي تسع الجميع وتعمل على ترسيخ مبدأ التكافؤ، وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ، والتحلي بالأخلاق والروح الرياضية السامية بين الشباب؛ ما يعطي للمنافسة الشكل المثالي والمنظم .

ودعا الشباب الي نبذ العنف والتطرف والوقوف خلف القيادة السياسية، في كافة القرارات .

ختام الدوري لمستقبل وطن

ختام الدوري لمستقبل وطن

ختام الدوري لمستقبل وطن

ختام الدوري لمستقبل وطن