«التموين»: نجحنا في الوصول إلى أعلى جودة لرغيف الخبز والأرز والزيت

أكد العميد خالد شرف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية البشرية والشؤون المالية والإدارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، نجحت في توفير رغيف الخبز للمواطنين فئة الـ5 قروش من خلال انتشار المخابز البلدية في المحافظات ومحاسبتها على الحلقة الأخيرة لإنتاج الخبز، ما جعلها أكثر منافسة في أعلى جودة للخبز من حيث المواصفات القياسية والوزن 90 جرام والقطر16 سم وطبيعي الشكل واللون والطعم، لافتا إلى أن المخابز التي تقوم بأعلى جودة من خلال إنتاجها للخبز هي التي تحقق أعلى ربحا ومبيعات للمواطنين.

وأشار مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية البشرية والشؤون المالية والإدارية في تصريح لـ«الدستور» إلى أن الوزارة عدلت نسب الخلط في الطحن بمطاحن القطاع العام والخاص لترتفع نسبة الأقماح المحلية إلى 60% و40% للمستورد، الأمر الذي أدى إلى نجاح كبير في إنتاج أعلى جودة الدقيق الأمر وانعكس إيجابيا على تحسين جودة الدقيق فضلا عن المطاحن المتطورة التي تقوم على أحدث عمليات الطحن بدلا من الأنظمة التقليدية السابقة، فأصبح اليوم رغيف الخبز عليه إقبال من المواطنين نتيجة تحسين جودته.

وأضاف أن الوزارة نجحت في توفير السلع الأساسية على البطاقات التموينية وأبرزها السكر لتطرح بـ8 جنيهات ونصف وحددت نصيب الفرد بـ2 كيلو سكر، وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 86% وبالتوسع في مساحات زراعة البنجر سنصل إلى أعلى نسب اكتفاء ذاتي للسكر ولدينا نوعين من السكر الأبيض من إنتاج البنجر والبني من إنتاج قصب السكر ولم تحدث أزمة إطلاقا للسكر كسلعة استيراتيجية هامة وضرورية منذ عام 2017 حتى الآن منذ تولي الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأصبح لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز بنسبة 100% ومتوفرة على البطاقات بسعر 8 جنيه كأرز فاخر ونسب الكسر لا تتجاوز الـ5% وتوفير أعلى جودة للزيت الفاخر مقارنة بسنوات سابقة.