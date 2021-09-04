السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مي سليم: سعيدة بنجاح «200 جنيه».. وأستعد لعمل مصري أردني

مي سليم
مي سليم

عبرت الفنانة مي سليم عن سعادتها الشديدة بنجاح فيلم “200 جنيه” الذي يعرض حالياً بدور العرض.

وقالت سليم في تصريح لـ"الدستور": إن “كواليس تصوير الفيلم كانت أكثر من رائعة فقدت استفدت بشدة من العمل مع المخرج محمد أمين الذي قدمها بشكل جديد ومختلف”. 

تقوم الفنانة مي سليم خلال فيلمها “200 جنيه” بدور فتاة من حارة شعبية ومتزوجة من محمود حافظ. 

فيلم “200 جنيه” من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى.

وفي سياق آخر، أكدت مي سليم استعدادها للمشاركة في عمل درامي جديد مصري أردني سيتم تصويره في الأردن، مشيرة إلى أنها تقدم من خلاله شخصية فتاة مصرية وتظهر بلوك ولهجة جديدة، ويشاركها فيه عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.

مي سليم الأردن مصر عمل اردني مصري فيلم 200 جنيه

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