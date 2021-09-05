حليب الكاجو.. أشهر بدائل الألبان

بغض النظر عما إذا كنت نباتيًا أو لا تتحمل اللاكتوز أو تريد فقط الحد من استهلاكك للدهون أو السعرات الحرارية، فهناك الكثير من بدائل الحليب للاختيار من بينها.

ويعتبر حليب الكاجو، هو أحد الخيارات العديدة للحليب، ففي السطور التالية سلط الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، الضوء على إيجابيات وسلبيات أشهر بدائل الحليب التقليدي.

يصنع حليب الكاجو من خلال تقشير المكسرات وتحميصها قليلاً، ثم تحويلها إلى عجينة، بعد ذلك يتم مزجها بالماء، الذي يصبح بعد ذلك بديل الحليب بعد تصفيته من الأجزاء الصلبة.

«إيجابيات حليب الكاجو»

حليب الكاجو خالي من اللاكتوز، لذا فإن شربه لن يسبب لك الغثيان والقيء وتشنجات البطن وانتفاخ البطن، بالإضافة إلى الإسهال إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز.

يحتوي حليب الكاجو، على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية ، مما يجعله بديلًا رائعًا للحليب إذا كنت تحاول التخلص من الوزن الزائد غير المرغوب فيه.

ويعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الكولسترول السيئ من العادات التي تساهم في إلحاق الضرر بالقلب، ونظرًا لأن بديل الحليب نباتي، فإنه لا يحتوي على كوليسترول، لذا فهو مفيد للشرايين.

حليب الكاجو يتميز بطعم الجوز وقليل من الزبدة، وهذا هو السبب في أنه أحد الأطعمة المفضلة لدى النباتيين، حيث يعد بديلاً رائعًا لحليب البقر للطهي نظرًا لقوامه وطعمه الشبيه بمنتجات الألبان.

أوضح خبراء التغذية، أن حليب الكاجو مفيد مثل حليب البقر في تحسين صحتك، حيث يحتوي على الكالسيوم والفيتامينات " A ، B12 ، D ".

«سلبيات حليب الكاجو»

يقول خبراء التغذية أن حليب الكاجو، يحتوي على بروتين أقل من حليب الصويا بمعنى آخر ، حليب الكاجو ليس أفضل مورد لبروتين يساهم في بناء العضلات.

كما يضيف بعض المصنّعين السكر إلى حليب الكاجو إلى منتجاتهم، مما يعني إضافة سعرات حرارية، إذا كنت تحاول التخلص من الوزن الزائد أو ترغب في الحفاظ على وزنك المثالي، فابحث عن بدائل خالية من السكر.

عنصر آخر يضاف عادة إلى حليب الكاجو هو الصوديوم، وهذا هو السبب في أنه يحتوي على كمية أكبر قليلاً من المعدن المذكور من حليب البقر، فإذا كنت من مصابي ارتفاع ضغط الدم فعليك الابتعاد عنه.