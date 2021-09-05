الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حليب الكاجو.. أشهر بدائل الألبان

حليب الكاجو
حليب الكاجو

بغض النظر عما إذا كنت نباتيًا أو لا تتحمل اللاكتوز أو تريد فقط الحد من استهلاكك للدهون أو السعرات الحرارية، فهناك الكثير من بدائل الحليب للاختيار من بينها.

 

ويعتبر حليب الكاجو، هو أحد الخيارات العديدة للحليب، ففي السطور التالية سلط الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، الضوء على إيجابيات وسلبيات أشهر بدائل الحليب التقليدي.

 

يصنع حليب الكاجو من خلال تقشير المكسرات وتحميصها قليلاً، ثم تحويلها إلى عجينة، بعد ذلك يتم مزجها بالماء، الذي يصبح بعد ذلك بديل الحليب بعد تصفيته من الأجزاء الصلبة.

 

«إيجابيات حليب الكاجو»

 

حليب الكاجو خالي من اللاكتوز، لذا فإن شربه لن يسبب لك الغثيان والقيء وتشنجات البطن وانتفاخ البطن، بالإضافة إلى الإسهال إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز.

 

يحتوي حليب الكاجو، على نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية ، مما يجعله بديلًا رائعًا للحليب إذا كنت تحاول التخلص من الوزن الزائد غير المرغوب فيه. 

 

ويعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الكولسترول السيئ من العادات التي تساهم في إلحاق الضرر بالقلب، ونظرًا لأن بديل الحليب نباتي، فإنه لا يحتوي على كوليسترول، لذا فهو مفيد للشرايين.

 

حليب الكاجو يتميز بطعم الجوز وقليل من الزبدة، وهذا هو السبب في أنه أحد الأطعمة المفضلة لدى النباتيين، حيث يعد بديلاً رائعًا لحليب البقر للطهي نظرًا لقوامه وطعمه الشبيه بمنتجات الألبان.

 

أوضح خبراء التغذية، أن حليب الكاجو مفيد مثل حليب البقر في تحسين صحتك، حيث يحتوي على الكالسيوم والفيتامينات " A ، B12 ، D ".

 

«سلبيات حليب الكاجو»

يقول خبراء التغذية أن حليب الكاجو، يحتوي على بروتين أقل من حليب الصويا بمعنى آخر ، حليب الكاجو ليس أفضل مورد لبروتين يساهم في بناء العضلات.

 

كما يضيف بعض المصنّعين السكر إلى حليب الكاجو إلى منتجاتهم، مما يعني إضافة سعرات حرارية، إذا كنت تحاول التخلص من الوزن الزائد أو ترغب في الحفاظ على وزنك المثالي، فابحث عن بدائل خالية من السكر. 

 

عنصر آخر يضاف عادة إلى حليب الكاجو هو الصوديوم، وهذا هو السبب في أنه يحتوي على كمية أكبر قليلاً من المعدن المذكور من حليب البقر، فإذا كنت من مصابي ارتفاع ضغط الدم فعليك الابتعاد عنه.

ارتفاع ضغط الدم حليب الكاجو بدائل الحليب فوائد حليب الكاجو المكسرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

التحقيق مع لاعب سابق نصب على مواطنين بمدينة نصر

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

إسرائيل تسجل 9749 إصابة جديدة بكورونا

شيكابالا يدخل فى نوبة بكاء على الهواء

«مدبولي» عن مشروع النهر الأخضر: شريان حياة يخترق قلب العاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينين بمخيم الجلزون

زيارة سرية.. ماذا حدث بين ملك الأردن والرئيس الإسرائيلي؟

الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يستدعى البدء فى تحقيقات الجنائية الدولية