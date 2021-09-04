السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«نظافة القاهرة»: مهلة 3 أيام لنظافة معدات وسيارات الهيئة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مع مديري المناطق ورؤساء فروع الهيئة ومديري الجراچات لاستعراض بعض المشاكل التي تؤثر على الشكل العام لمركبات وسيارات ومعدات الهيئة لظهور الهيئة بالمظهر اللائق.

وتحدث رئيس الهيئة على مشكلة عدم التغطية اللازمة للسيارات وكذلك الغسيل اليومي، مشددًا على الشكل العام من ملابس جديده لجميع العاملين بالهيئة لعمال الحدائق والنظافة والإنارة والسائقين، لتغير وجه الهيئة بشكل عام.

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صورة من الحدث

وتحدث الشرشابي على طلاء السيارات والمعدات في كل فرع من فروع المناطق وتجهيز المشمعات لكل سيارة من سيارات الهيئة، مجددًا الحديث عن نظافة المعدات والسيارات وتحسين المظهر الخارجي في 3 أيام من اليوم.

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صورة من الحدث

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة لإقامة مقر لحي دار السلام مساحتها 4500 م2 خلف المحكمة الدستورية العليا بحق الانتفاع دون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة، حيث يشغل الحى حاليًا دورين بحى مصر القديمة بما لا يمكنه من أداء عمله فى تقديم الخدمات للمواطنين.

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صورة من الحدث

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تخصيص 21 مليون جنيه لإنشاء الحى الجديد الذى تجرى دراسة أن يتم تصميمه بشكل يجرى تنميطه على باقى الأحياء لتكون الأحياء كلها موحدة الشكل، مطالبًا نوابه بعمل دراسة لتطوير الأحياء وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين به تتيح لهم أداء مهامهم فى جو صحى يتوافر به التأثيث الملائم.

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صورة من الحدث
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