وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية غير هادفة للربح.. ونحلم بإدراج كل الجامعات المصرية ضمن التصنيفات العالمية

وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية غير هادفة للربح.. ونحلم بإدراج كل الجامعات المصرية ضمن التصنيفات العالمية
إشادة التايمز العالمية بالجامعات المصرية جاءت نتيجة مجهود مجموعة عمل كبيرة
الجامعات المصرية من أسرع مؤسسات التعليم صعودًا في العالم وفقًا لمجلة التايمز البريطانية
تقييم الجامعات هي الوسيلة المعترف بها عالميًا
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، موضحًا أن جامعة الجلالة كلفت الدولة من 14 إلى 15 مليار جنيه، لأن الجامعة من الجيل الرابع في كل شيء، ومزودة بكل التقنيات الحديثة.
وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، متسائلًا: "هل ممكن نتخيل الـ14 أو 15 مليار ممكن يعوضهم مصاريف الطالب؟ مستحيل".
وأضاف أنه بالأرقام من الممكن أن نحسب مصاريف التشغيل والإهلاك، وننظر في مصاريف الطالب بالكلية، موضحًا أن مصروفات الطالب لن تكفي سداد تكاليف إنشاء الجامعة في 40 سنة، وهو ما يحدث في الكثير من الجامعات الأخرى في العالم.
وتابع: "أيا كان اللى بندفعه في الجامعة لا يمثل أكثر من 40 أو 50% من مصاريف التشغيل والبناء للجامعة، والدولة المصريف تتكلف بباقي المبلغ، لأن تكلفة الطالب على الجامعة ضعف الرقم اللي بيدفعه الطالب، والفلوس اللى بيدفعها الطالب من أجل صيانة الأجهزة وتحديث المعدات واستدامة المشروع فقط، لكن الدولة مش مستنية تربح منها لأنها مستحيل تاخد اللى دفعته في المشروع".
فيما أكد وزير التعليم العالي أن الجامعات المصرية من أسرع مؤسسات التعليم صعودًا في العالم وفقًا لمجلة التايمز البريطانية، مشيرًا إلى التايمز لديه ضوابط معينة في تصنيف الجامعات على مستوى العالم، وهذه إشادة كبيرة جدًا للجامعات المصرية المختلفة في المحافظات.
وأضاف أن إشادة التايمز العالمية بالجامعات المصرية جاءت نتيجة مجهود مجموعة عمل كبيرة بدأت في وزارة التعليم العالي ومرورًا بلجان داخل كل جامعة في مصر لكي نستطيع مخاطبة العالم باللغة التي يفهمها، ولدينا العديد من الجامعات التى لديها الكثير من الإنجازات الكبرى في الكثير من الأبحاث العلمية.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن تقييم الجامعات هي الوسيلة المعترف بها عالميًا، متابعًا: "أحيانًا بيكون عندنا مميزات كبيرة جدًا لكن مش بنعرف نعرضها بشكل كويس، وحاليًا نعمل على عرض مميزاتنا أمام العالم، وهذا السبب في رفع مستوى ترتيب الجامعات المصرية".
وأوضح أنه في عام 2015 كان عدد الجامعات المصنفة على مستوى العالم "صفر"، وفي 2021 هناك 23 جامعة مصرية دخلت ضمن الصنيف العالمي للجامعات، مشيرًا إلى أن جامعة أسوان من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.
وواصل: "إحنا لسه مش مبسوطين ونستهدف أن كل الجامعات المصرية تكون داخل التصنيف الدولي، والحلم موجود والعمل المؤسسي موجود وربنا بيكرمنا بالنتائج في النهاية".