وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية غير هادفة للربح.. ونحلم بإدراج كل الجامعات المصرية ضمن التصنيفات العالمية

إشادة التايمز العالمية بالجامعات المصرية جاءت نتيجة مجهود مجموعة عمل كبيرة

الجامعات المصرية من أسرع مؤسسات التعليم صعودًا في العالم وفقًا لمجلة التايمز البريطانية

تقييم الجامعات هي الوسيلة المعترف بها عالميًا



قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، موضحًا أن جامعة الجلالة كلفت الدولة من 14 إلى 15 مليار جنيه، لأن الجامعة من الجيل الرابع في كل شيء، ومزودة بكل التقنيات الحديثة.

وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، متسائلًا: "هل ممكن نتخيل الـ14 أو 15 مليار ممكن يعوضهم مصاريف الطالب؟ مستحيل".

وأضاف أنه بالأرقام من الممكن أن نحسب مصاريف التشغيل والإهلاك، وننظر في مصاريف الطالب بالكلية، موضحًا أن مصروفات الطالب لن تكفي سداد تكاليف إنشاء الجامعة في 40 سنة، وهو ما يحدث في الكثير من الجامعات الأخرى في العالم.



وتابع: "أيا كان اللى بندفعه في الجامعة لا يمثل أكثر من 40 أو 50% من مصاريف التشغيل والبناء للجامعة، والدولة المصريف تتكلف بباقي المبلغ، لأن تكلفة الطالب على الجامعة ضعف الرقم اللي بيدفعه الطالب، والفلوس اللى بيدفعها الطالب من أجل صيانة الأجهزة وتحديث المعدات واستدامة المشروع فقط، لكن الدولة مش مستنية تربح منها لأنها مستحيل تاخد اللى دفعته في المشروع".

فيما أكد وزير التعليم العالي أن الجامعات المصرية من أسرع مؤسسات التعليم صعودًا في العالم وفقًا لمجلة التايمز البريطانية، مشيرًا إلى التايمز لديه ضوابط معينة في تصنيف الجامعات على مستوى العالم، وهذه إشادة كبيرة جدًا للجامعات المصرية المختلفة في المحافظات.

وأضاف أن إشادة التايمز العالمية بالجامعات المصرية جاءت نتيجة مجهود مجموعة عمل كبيرة بدأت في وزارة التعليم العالي ومرورًا بلجان داخل كل جامعة في مصر لكي نستطيع مخاطبة العالم باللغة التي يفهمها، ولدينا العديد من الجامعات التى لديها الكثير من الإنجازات الكبرى في الكثير من الأبحاث العلمية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن تقييم الجامعات هي الوسيلة المعترف بها عالميًا، متابعًا: "أحيانًا بيكون عندنا مميزات كبيرة جدًا لكن مش بنعرف نعرضها بشكل كويس، وحاليًا نعمل على عرض مميزاتنا أمام العالم، وهذا السبب في رفع مستوى ترتيب الجامعات المصرية".

وأوضح أنه في عام 2015 كان عدد الجامعات المصنفة على مستوى العالم "صفر"، وفي 2021 هناك 23 جامعة مصرية دخلت ضمن الصنيف العالمي للجامعات، مشيرًا إلى أن جامعة أسوان من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

وواصل: "إحنا لسه مش مبسوطين ونستهدف أن كل الجامعات المصرية تكون داخل التصنيف الدولي، والحلم موجود والعمل المؤسسي موجود وربنا بيكرمنا بالنتائج في النهاية".