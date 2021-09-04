السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 240 طن سلع مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء

سلع مدعمة
سلع مدعمة

استهدفت الحملات الأمنية، التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، ملاحقة تجار السوق السوداء، ومروجي السلع مجهولة المصدر، وجرائم الغش التجاري، ومحتكري السلع بهدف رفع الأسعار. 

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 43467 قضية تموينية متنوعة، جاء أبرزها: ضبط 691 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 28290 إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم بـ3819150 جنيه، وضبط 62 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1784471 لتر. 

كما تم ضبط 400 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت «149,36 طن، 32317 عبوة، 410 قطعة»، سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 55 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت «85,116 طن، 7080 قطعة، 4356 عبوة»، سلع مُدعمة متنوعة، وفى مجال قضايا التيار الكهربائي: تم ضبط 361785 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 289 مليونًا و458 ألفًا و830 جنيهًا.

الحملات الأمنية وزارة الداخلية تجار السوق السوداء اسطوانات غاز قضية تموينية متنوعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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