أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الإعلامي إبراهيم عيسي

عقدت اللجنة القانونية بالنادي الأهلي اجتماعًا مطولًا ظهر اليوم السبت استعرضت خلاله التجاوزات التي جاءت على لسان أحد الإعلاميين وخروجه عن النص، ووصفه وتشبيهه النادي الأهلي وجماهيره بـ"النازيين".

وفي ضوء المناقشات قامت اللجنة القانونية برفع تقرير إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه غدًا الأحد، لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره في كل الاتجاهات.

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قد أطلق على الأهلي وجماهيره النازيين بسبب تحليله لجملة «الأهلي فوق الجميع» والتي فسرها بشكل أغضب النادي الأهلي وجماهيره.