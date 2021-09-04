السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الإيراني: تطعيم المهاجرين في طهران ضروري للحد من انتشار كورونا

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، على أن تطعيم المهاجرين والمواطنين الذين لا يحملون أوراق ثبوتية ضد كورونا مهم جدا لوضع حد لانتشار الوباء.

وقال الرئيس الإيراني: إن "تطعيم المهاجرين والمواطنين الذين لا يحملون أوراق ثبوتية مهم جدا، ويجب تأمين لقاح كورونا لجميع من حلوا ضيوفا على إيران، لنتمكن من وضع حد لانتشار الوباء".

ووصف رئيسي عملية التطعيم في البلاد بأنها "واعدة"، مشددا على ضرورة تسريع التطعيم وتطويره في مختلف الفئات العمرية.

وأضاف الرئيس الإيراني أن "اللقاحات المحلية لها آثار جانبية أقل مقارنة بالأنواع المستوردة"، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم”.

وتابع: "يجب الاطمئنان والهدوء في مواجهة الدعاية الخبيثة التي تشكك في الإنتاج المحلي وقدرة الخبراء الإيرانيين".

كورونا حول العالم

هذا، وأظهر إحصاء لـ"رويترز"، في وقت سابق اليوم، أن أكثر من 219.55 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و725294.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ابراهيم رئيسي إيران لقاحات كورونا تطعيم المهاجرين السيطرة على انتشار الفيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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