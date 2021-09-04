رابطة أمهات المختطفين باليمن تعلن مقتل 61 شابا في سجون «الحوثي»

أعلنت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا في اليمن، اليوم، مقتل 61 مدنيا في معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات الـ5 الماضية.

وأكدت الرابطة في ندوة نظمتها بمدينة مأرب بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، توثيقها لـ 40 حالة إخفاء قسري من المدنيين قضوا تحت التعذيب، فيما وضعت الميليشيات الحوثية 21 آخرين دروعا بشرية في أماكن تتضمن أنشطة عسكرية تعرضت للقصف في عدة محافظات، وفقا للعربية.

وأوضحت مديرة فرع رابطة أمهات المختطفين في مأرب صباح حُميد، في ورقتها المقدمة إلى الندوة التي نظمت بعنوان" الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية" أن أكثر من 104 مدنيين بينهم امرأة تم توثيق حالاتهم لا يزالون مخفيين في معتقلات ميليشيا الحوثي في عدة محافظات، بالإضافة إلى 47 مدنيا مخفيين قسرا في معتقلات قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.