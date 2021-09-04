عبد الرحمن وصديقه يتحديان البطالة بعربة طعام متنقلة في الإسكندرية

بينما يفر الكثير من أشعة الشمس الحارقة هناك آخرون يسعون لكسب المال لا يهتمون بحرارة الصيف أو برودة الشتاء كل مايدور في رأسهم هو تحقيق حلمهم لمساعدة أنفسهم في مصاعب الحياة واستكمال دراستهم الجامعية متحدين كل الصعاب راغبين في الرزق الحلال لم يوجهوا اللوم على غيرهم واثقين في أنفسهم أن لكل مجتهد نصيب، من تلك القصص صديقان عبد الرحمن ومصطفى من محافظة الإسكندرية قررا العمل على عربة طعام لكسب المال الحلال ومساعدة أنفسهم وأسرهم.

يحكي عبد الرحمن ابن محافظة الإسكندرية يدرس بكلية الحقوق، أنه قرر هو وصديقه مصطفى إقامة مشروع صغير يساعدهم على استمرار حياتهم ودراستهم دون الاعتماد على أحد بعد أن تشتتا في الكثير من الأعمال، منها عمال نظافة داخل مطعم ودليفري وغيرها من المهن التي يلجأ إليها الكثير من الشباب لكسب القليل من المال.

اتفقا الصديقان على رفع شعار لا للبطالة بإنشاء عربة طعام تقدم الوجبات السريعة متخصصة في الأكل الكوري مثل البطاطس الملفوفة والفراخ على الطريقة الكورية، وخصصا منزل أحد أصدقائهم لإعداد الطعام والحلوى به قبل بيعه للزبائن، وقسما الأصدقاء العمل بينهم، حيث أن شخص يستقبل الزبائن وشخص يعد الطعام، ويبدأ عملهم في الساعة الثانية ظهراً حتى العاشرة مساءً ويقوما بالمرور على مناطق مختلفة من محافظة الإسكندرية ليزيد زبائنهم وتوسيع تجارتهم.

وأوضح عبد الرحمن، أن الكثير من الشباب في عمره يأتون باللوم على غيرهم لعدم وجود عمل مناسب لهم، موجهاً نصيحة لهم أن من أراد أن يتحمل المسؤولية سوف يتحدى المستحيل ويصنع عملاً مناسباً له، متمنيا افتتاح محل لبيع الطعام وأن توسع تجارته في جميع محافظات مصر.