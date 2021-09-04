السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب تسجل 4310 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، عن تسجيل 4310 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 881 ألفًا و42 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن جرى تسجيل 70 وفاة؛ ليصل العدد إلى 12 ألفًا و993 حالة، كما جرى تسجيل 4926 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 818 ألفًا و596 حالة.

أضاف أن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 33 ألفًا و131 فحصًا، بلغ 8 ملايين و254 ألفًا و762 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب خلال 2 مارس من العام الماضي.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو 5 أيام.

الصحة المغربية كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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