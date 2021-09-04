«الكاثوليكية» تحتفل بعيد السيامة «الأسقفية» للأنبا دانيال لطفى مطران الإسماعيلية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية وإيبارشية الإسماعيلية بعيد السيامة الأسقفية للأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية.

وهنأ كهنة وشعب الإيبارشية الأنبا دانيال من خلال الموقع الرسمي للكنيسة، طالبين لنيافته العمر الطويل والخدمة المثمرة للكنيسة القبطية الكاثوليكية.

يذكر أن الأنبا دانيال لطفي، ولد باسم (أيمن لطفي خله) في قرية نجع رزيق في 4 مايو 1969 والتحق بالكلية الاكليريكية بالمعادي وحصل على ليسانس الفلسفة واللاهوت عام 1996.