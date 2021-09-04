أبو حنيش: خطة لإنشاء مكتبتين لأمهات الكتب في محكمتي حلوان والمعادي

أعلن أحمد أبوحنيش، أمين عام نقابة المحامين الفرعية بحلوان، عن نية النقابة الفرعية إنشاء مكتبتين تضم أمهات الكتب في حلوان والمعادي، وذلك بدعم من النقابة العامة.

وأشار في تصريحات له: “الخدمات التي قدمتها النقابة العامة بقيادة نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لمحامي حلوان لم تقتصر فقط على تجديد الغرف، بل تشمل أيضًا خطة إنشاء مكتبتين تضم أمهات الكتب في حلوان والمعادي”، لافتًا إلى أن النقيب العام لا يتأخر في الأمور المرتبطة بمصلحة المحامين في المحاكم.

وأشار إلى أن مجلس نقابة حلوان عندما تقدم بطلب إلى النقيب العام لتجديد الغرف، فكان هناك نظام متبع في التجديد من تشطيبات وفرش وغيره، حيث تقوم النقابة العامة بندب لجنة للمعاينة، وتقوم هذه اللجنة لفرش الغرف بنفسها، إلا أن مجلس حلوان طلب من النقيب العام أن يختار فرش الغرف بنفسه فهم أدرى لما تحتاجه الاستراحة، وقد تم تجديد غرف المحامين بحلون والمعادي والبساتين، وأرجئ الثلاث غرف الأخريات للعام المقبل.

فيما افتتح نقيب المحامين رجائي عطية، أول أمس الخميس، استراحة المحامين بمحكمة حلوان الجزئية، وذلك عقب تجديدها تجديدًا شاملًا، بحضور مجلس فرعية حلوان بقيادة النقيب الفرعي جمال الشخيبي.

وشهدت الاستراحة الموجودة في الدور الأرضي تطويرًا شاملًا يليق بمحامي حلوان بوجه خاص وجموع محامي مصر بوجه عام، واستغرقت عملية التطوير 15 يومًا، وشملت الأسقف والجدران، إضافة لفرشها بالكراسي والطاولات، وتركيب شاشة عرض، ومكيفات ومراوح هواء.

وحضر الافتتاح، وكيلي مجلس النقابة العامة الأستاذين عمر هريدي ويحيى التوني، وأمين الصندوق الأستاذ عبد المجيد هارون، والأمين العام المساعد محمود الداخلي، وأعضاء المجلس: نبيل عبد السلام، إسماعيل طه، عبد الحفيظ الروبي، محمد راضي مسعود، محمد عبد الستار، وفاطمة الزهراء غنيم.