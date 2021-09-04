استمرار انخفاض إصابات كورونا في بولندا.. وأوكرانيا تسجل 2614

أعلنت السلطات الصحية في بولندا، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد تواصل الانخفاض بعد تطعيم ما يقرب من 19 مليون شخص بشكل كامل.

َوذكرت وزارة الصحة - في بيان أورده موقع (بولاند إن) أنه تم توزيع 36 مليونًا و452 ألفا و21 جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد حتى الآن، مشيرة إلى أن 18 مليونًا و902 ألف و890 شخصا تم تطعيمهم بشكل كامل بجرعتين من لقاحات (بايوتيك وموديرنا وأسترازينيكا)، بالإضافة إلى لقاح (جونسون أند جونسون).

وأفادت الوزارة: بأنه تم تسجيل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و890 ألفًا و162 مُصابًا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 75 ألفا و379 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 53 ألفا و966 حالة، والإصابات إلى مليونين و296 ألفا و155 إصابة.

وأشارت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية: إلى أنه تم تطعيم 167 ألفا و489 شخصا بالقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما تلقي 49 ألفا و670 شخصا الجرعة الأولي، و117 ألفا و819 شخصا الجرعة الثانية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.