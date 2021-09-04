السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر البانحو في المرج

البانحو
البانحو

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل، وذلك بتهمة الاتجار فى المخدرات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة قيام المتهم بحيازة وإحراز كمية كبيرة من مخدر البانجو بقصد الاتجار بها، وأقر خلال التحقيقات بحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها وتوزيعها علي عملائه.

كان ضباط مباحث قسم شرطة المرج تمكن من إلقاء القبض على المتهم متلبسًا بالمواد المخدرة بعد استصدار إذن من النيابة العامة وإحالته إلى النيابة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، والتى إحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.

محكمة جنايات القاهرة الاتجار في المخدرات أرباح غير مشروعة قسم شرطة المرج النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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