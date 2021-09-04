السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف غموض 291 جناية خطف وقتل وضبط 245 متهمًا خلال شهر

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط آلاف المخالفات المرورية والقضايا، من خلال الحملات المكثفة، التي شنتها، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية. 

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن إعادة 14 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 135 قضية أحداث، و16704 قضية مرافق عامة، وكشف غموض 291 حادث «خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة»، بإجمالى 425 متهمًا. 

كما تم ضبط 1221 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، تنوعت ما بين: 678 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات 599 وحدة أبرزها «أجهزة ريسيفر–  كروت فك شفرة -  وحدات معالجة - سويتش- راوتر- فلتر صوت- أجهزة حاسب آلى»، 543 قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 860189 نسخ مصاحب قرآنية بتصريح تداول منتهى وكتب دراسية، وأغلفة وملازم تعليمية ومطبوعات تجارية مقلدة ومنسوخة، وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية المخالفات المرورية الحملات المكثفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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