السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الخطاطبة يكشف حقيقة التحفظ على أمواله

كنيسة
كنيسة

نفى الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الخطاطبة ما تردد عن التحفظ على أمواله.

وقال في بيان له: «بخصوص ماورد في أحد المواقع الإخبارية ومفاداه صدور قرار بالتحفظ من النائب العام على أموال أحد الأشخاص وادعى هذا الموقع بكل آسف أنني أنا ذلك الشخص، أوضح أن كل ما ذكره هذا الموقع غير صحيح جملة وموضوعا، ولا علاقة لي بهذا الشخص من قريب أو من بعيد».

ودعا الأنبا مينا المواقع الإخبارية إلى تحري الدقة فيما تنشره لكي لا تتحول الأخبار المتداولة بين الأفراد إلى وسيلة هدم وتشوية.

المجتمع التحفظ علي أمواله مارجرجس دير مارجرجس التحفظ علي اموال المواقع الإخبارية لما لشخص رتبة القمصية أحد المواقع

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