الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الخطاطبة يكشف حقيقة التحفظ على أمواله

نفى الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الخطاطبة ما تردد عن التحفظ على أمواله.

وقال في بيان له: «بخصوص ماورد في أحد المواقع الإخبارية ومفاداه صدور قرار بالتحفظ من النائب العام على أموال أحد الأشخاص وادعى هذا الموقع بكل آسف أنني أنا ذلك الشخص، أوضح أن كل ما ذكره هذا الموقع غير صحيح جملة وموضوعا، ولا علاقة لي بهذا الشخص من قريب أو من بعيد».

ودعا الأنبا مينا المواقع الإخبارية إلى تحري الدقة فيما تنشره لكي لا تتحول الأخبار المتداولة بين الأفراد إلى وسيلة هدم وتشوية.