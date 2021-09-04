السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية»: ضبط 2 طن مخدرات و5 ملايين قرص «كبتاجون» و20 مصحة لعلاج الإدمان

قرص كبتاجون
قرص كبتاجون

حققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، العديد من النتائج الإيجابية، خلال الحملات التي شنتها على البؤر الإجرامية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لملاحقة تجار ومهربي ومروجي المخدرات. 

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 6021 قضية مواد مخدرة، ضُبط خلالها 6546 متهمًا، وبحوزتهم 

كمية من مخدر البانجو وزنت 1413,452 كيلو جرامًا، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 867,745 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين وزنت 129,715 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 98,806 كيلو جرام. 

كما تم ضبط كمية من بذور القنب المخدر وزنت 316 جرامًا، كمية من مخدر الأفيون وزنت 2,204 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 14,666 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الفودو وزنت 9,492 كيلو جرامًا، كمية من مخدر القات وزنت 55 كيلو جرامًا، 206912 قرص لعقار الترامادول، 78972 قرص مؤثر نفسيًا، 5 ملايين و235 ألف قرص لعقار الكيبتاجون، 450 كيلو جرام لذات المخدر، 140 قرص سابكسون، 198 طابع إل إس دى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 20 مركز لعلاج الإدمان غير مرخصة.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية النتائج الإيجابية البؤر الإجرامية مروجي المخدرات

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وائل لطفي

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