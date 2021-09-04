السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملك قورة: تحمست للمشاركة في «200 جنيه».. وانتهيت من تصوير «إجازة مفتوحة»

ملك قورة
ملك قورة

قالت الفنانة ملك قورة إنها تحمست بشدة للمشاركة في فيلم “200 جنيه” الذي يضم نخبة كبيرة من النجوم، ويعرض حاليا في دور العرض السينمائي.

وأضافت قورة في تصريح لـ"الدستور" أنها لم تتردد للحظة في قبول العمل، فإنه يعد إضافة إلى مشوارها الفني، موضحة أن الفيلم يحكي عن مجموعة من القصص المختلفة وكلها حول فكرة الـ"200 جنيه".

أما عن مشاركتها في مسلسل “إجازة مفتوحة”، أوضحت قورة أنها انتهت من تصويره فمن المقرر أن يعرض بدءا من السبت 11 سبتمبر الجاري الساعة 8 مساء على قناة on.

وأعربت ملك عن سعادتها بمشاركتها في المسلسل مع الفنانين شريف منير، ولقاء الخميسى، وسميحة أيوب، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعى، وألفت عمر، ومحمد العمروسى، وأحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

قنا كرم رامي الدستور على خلال عمل

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