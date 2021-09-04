مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز مطاي، شمال محافظة المنيا، أسفرت عن وقوع قتيل و3 مصابين لتجدد خلافات جيرة قديمة.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل شاب وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى مطاي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الظروف والملابسات، وانتداب طبيب شرعي لمناظرة جثة المجني عليه وتحديد كيفية حدوث الوفاة، وقد فرضت أجهزة الأمن بقسم شرطة مطاي كردونا بمكان الحادث، تحسبا لوقوع أي تداعيات ومنعًا لتجدد الاشتباكات.