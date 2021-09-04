السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 بينهم 3 أطفال فى حادث تصادم ببنى سويف

حادث
حادث

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخري عربة (كارو) بطريق إهناسيا - بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع أخري عربة (كارو) بطريق اهناسيا - بنى سويف ووجه اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف بسرعة انتقال سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: جمعه مسلم سليم 40 سنة، مصاباً باشتباه كسرالساق الأيمن، وسعيدة عوده محلب، 55 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وفرحه ياسر صلاح، 4سنوات، ويوسف مصطفى مسلم 8 سنوات، وفهد مصطفى مسلم 4سنوات وجميعهم مصابين كدمات وسحجات بالجسم ويقيمون باهناسيا الخضراء التابعة لمركز بنى سويف.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.

بني سويف حادث تصادم سيارة إسعاف عربة كارو مستشفى بني سويف اهناسيا الخضراء

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وائل لطفي

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