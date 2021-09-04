السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط 3 قضايا غسيل أموال من المخدرات تقدر بـ339 مليون جنيه

غسيل أموال
غسيل أموال

لا تتوقف جهود أجهزة وزارة الداخلية، عن ملاحقة مافيا تجارة المخدرات، والخارجين على القانون، الذين يحاولون إخفاء ثرواتهم غير المشروعة، الناتجة عن حصيلة الاتجار في المخدرات، والتي تقدر بملايين الجنيهات. 

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 3 قضايا غسل أموال، بإجمالى أموال 29 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ339 مليون جنيه.

وفى مجال ضبط القضايا النوعية؛ تم إعادة 14 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 135 قضية أحداث، وضبط 16704 قضية مرافق عامة.

 

جدير بالذكر أن الحملات التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، قد أسفرت عن مصرع 4 عناصر إجرامية، في مواجهات مع قوات الشرطة، وضبط 1522 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، بنطاق مديريات أمن «أسيوط، الجيزة، الغربية، السويس، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، سوهاج، المنيا، قنا، المنوفية، الأقصر، دمياط، البحرالأحمر، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد». 

كما تم ضبط 899 قطعة سلاح نارى، أبرزها «2 رشاش- 1جرينوف، 158 بندقية آلية، 125 بندقية خرطوش، 24 مسدس، 589 فرد محلى، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة»، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها «قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات، خطف، مقاومة سلطات، سلاح نارى وذخيرة».

وزارة الداخلية افيا تجارة المخدرات الاتجار في المخدرات قضايا غسل أموال ضبط القضايا النوعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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