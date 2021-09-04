مروة فتحي: النقاشات الزوجية المثمرة تعلم الأبناء دروس إيجابية أبرزها احترام الذات والآخر

الخلافات الزوجية أمر طبيعي في كل بيت، فلا تخلو أي علاقة زوجية من المشاحنات والمشاجرات، إذ أكدت الكاتبة الصحفية مروة فتحي المتخصصة في شؤون الأسرة والطفل أن المشكلة تكمن في تداعيات هذه المشاكل على الأطفال، وهل يتشاجر الوالدين أمام الأبناء وما هي الآلية التي تدار بها الخلاف، وما مدى حدته وهل يتم حل المشكلة في النهاية أم يتم الأمور لتتراكم وما هو شعور الأطفال حيال هذه الخلافات الزوجية.

وأكدت مروة فتحي خلال لقائها مع برنامج زينة بطعم البيوت المذاع علي القناة الثانية أنه إذا كانت الخلافات بسيطة أو معتدلة، وتعامل معها الوالدين بالحوار المثمر، والنقاش البناء فبالتالي يمكن أن يتعلم الأطفال مجموعة من الدروس الإيجابية مثل احترام الذات واحترام الآخر وتعزيز الثقة بالنفس.

وأوضحت أن الطفل كذلك يفهم أن الشعور بالغضب هو أمر طبيعي ومباح ومشروع، لكن يجب التعبير عنه بطريقة صحيحة من خلال التواصل الإيجابي والنقاش الهادف واستخدام عبارات تعبر مشاعرهم وآرائهم، مثل "أنا اشعر بكذا".

ولفتت إلى أنه من الخاطيء أن يتشاجر الوالدان أمام الأبناء باستخدام الصوت العالي والإساءة اللفظية أو استخدام العنف والضرب وإلقاء الأشياء في وجه الطرف الآخر، فكل ذلك يجعل الطفل يشعر بالخوف أو يعتقد أن هذا السلوك أمر طبيعي واعتيادي في الحياة العادية،

فالأطفال يتعلمون ما يعيشونه ويمرون به لذلك، فإنه من الضروري تجنب الشجار والنقاشات الهدامة أمام الأبناء.

ويمكن للزوجين تجنب الخلافات الزوجية أمام الأبناء باتباع الآتي:

الابتعاد:

إذا كان الخلاف يزداد حدته والغضب يخرج عن السيطرة، فمن الأفضل الابتعاد قليلاً حتى يهدأ كل طرف ثم استئناف الحوار والنقاش الهادف بأسلوب يسوده الاحترام.

دونوا أفكاركم وما يسيطر عليكم من مشاعر:

من الأفضل تدوين ما تودوا نقاشه في ورقة حتى يمكنكم تذكر النقاط التي تريدون مناقشتها ويكون الحوار مثمر دون الحديث في أمور خارج نطاق الخلاف واستغراق وقت أكثر من اللازم.

توقيت النقاش:

هناك ما يسمي بفن اختيار الوقت، ومن الأفضل اختيار توقيت مناسب لمناقشة الخلاف في غياب الأطفال ويكون الطرف الآخر غير مشغول وليس لديه التزامات.

الخصوصية في النقاش:

يفضل قيام الزوجين بنقاش موضوع الخلاف في حجرة مغلقة بحيث لا يراهم الأبناء وهم في حالة الغضب ويحرصا على ألا يخرج صوتهما عن حدود الغرفة والمنزل حتى لا يسمعهم الأبناء ولا الجيران.

إعطاء فرصة للطرف الآخر لكي يعبر عن نفسه:

يجب على كل طرف أن يترك مساحة للطرف الآخر كي يتحدث ويعبر عن أفكاره ومشاعره واحتياجاته، وليس من المنطقي أن يفترض كل طرف أن الآخر يعرف مشاعره واحتياجاته.

إبداء التعاطف:

يجب أن يستخدم كل طرف كلمات تبرز تعاطفه مع الآخر، كأن تقول الزوجة لزوجها أنا أقدر انشغالك أو أتفهم أن لديك ضغط عمل، مع استخدام النظرات الحانية والطبطبة وما إلى ذلك فهذه الأفعال كفيلة بأن تذيب جبال الثلج بين الطرفين.

المشاركة في وضع حلول:

يجب أن يعلم كلا الزوجين أنهما وحدة واحدة وعليه يجب أن يشتركا معا في وضع حلول للمشكلة بدلاً من إلقاء اللوم وتبادل الاتهامات، ويجب افتراض حسن النوايا، وحل المشاكل بشكل يسوده التعاون لا التنافس.

تقديم الاعتذار إن لزم الأمر:

في حالة رؤية الأطفال الشجار بينكم فبغد إنهاء المشكلة يجب التحدث معهم وإخبارهم بأسلوب بسيط أن بابا وماما كانا غاضبين ولكن ليس من الصحيح استخدام الصوت العالي أو العنف وعلي الطرف الذي اقترف أي فعل أو لفظ يسوده العنف تقديم الاعتذار حتى يتعلم الأبناء فضيلة الاعتذار في حالة الخطأ.