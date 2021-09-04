برلماني يشيد بقرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف

أشاد النائب عبده أبوعايشة عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب الدولة بتعزيز حقوق المرأة والدفاع عنها والتصدي للعنف ضدها وحماية حقوقها المشروعة.

وأشار أبوعايشة في تصريحات له اليوم، إلى المهام الملحقة بالوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، وفي مقدمتها تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وتوفير المعونة للمرأة وكل الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة لها في مشكلتها، بجانب ضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والصحة والتضامن والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يجعلها وحدة مجمعة وشاملة قادرة على حماية المرأة والتصدي لكل الانتهاكات بحقها.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن السنوات الماضية وبدعم مباشر من الرئيس السيسي، نالت المرأة المصرية الكثير من حقوقها السياسية والتشريعية وهناك جهود مستمرة في هذا السياق، موضحًا أن الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، ذراع جديدة للدولة للدفاع عنها واحترام هويتها وحقوقها وحقها في كل مجالات العمل والحياة.

فيما أعلن المجلس القومي للمرأة متابعته عن كثب حالة سيدة في العقد الثاني من العمر وجدها عدد من المواطنين ملقاة في أحد شوارع القاهرة وبحالة صحية متدهورة، وقاموا بإبلاغ الشرطة التي تحركت على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة لمساعدتها.

وأكد المجلس أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يعمل من جانبه على توفير مكان آمن لها للإقامة، كما قام المكتب بزيارة السيدة في المستشفى للاطمئنان عليها ومتابعة حالتها الصحية غير المستقرة.

وأعلن المجلس نقل السيدة إلى المستشفى وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود مخدرات بنسبة عالية في تحليل الدم، وأكد الكشف الطبي تعرضها للضرب والتعدي الجنسي من مجموعة من الأفراد، استطاعت الشرطة القبض على أحدهم وجارٍ ملاحقة الآخرين، وأفاد الطبيب المعالج بأن نسبة وعي السيدة 10% وفي حالة صدمة.