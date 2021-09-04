ملابس مرصعة بالذهب والكريستال.. أضخم عرض أزياء لدولتشي أند جابانا

يعد عيد ميلاد عرض أزياء دولتشي أند جابانا السنوي للأزياء الرجالية، أحد أكثر الأزياء شهرة في العالم، كما أن عرض ألتا سارتوريا أكثر بكثير من مجرد عرض على المدرج، إنها تجربة متعددة الأيام علي المسرح، وغالبا ما يتم اختيار مكان فخم لأدائها، حيث يجتمع المصصمون المحترفون والقائمين علي الصناعة للاحتفال بذروة الحرفية في صناعة الملابس، ويكون هناك عشاء و رقص وتسوق يسيطر علي المكان، في الوقت الذي يعرض يتم فيه عرض إبداعات Dolce & Gabbana الأكثر ندرة، على المنصة، أمام جمهور يسارع لطلب القطع الفريدة التالية مباشرة، وفقا لموقع gq.

أجواء عرض أزياء ألتا سارتوريا بإيطاليا

تميزت نزهة ألتا سارتوريا الأسبوع الماضي في البندقية بإيطاليا بنوع مختلف من السرعة والاندفاع في اللحظات الأخيرة، نظرًا لخطر الطقس العاصف، فقد نقلت Dolce & Gabbana العرض قبل ساعة، وبعد أن دقت ساعة العرض بدأت العارضات يتأرجحن على مدرج ضخم ومرايا على طول فينيسيا و أظلمت السماء، وحبست الجماهير ذات الكعب العالي أنفاسها وهي تشاهد.

ثم صعدت ثلاثة من عارضات الأزياء يرتدين بدلات فاخرة من الساتان المرصع بالجواهر على المدرج، و أطلقت السماء عاصفة بَرَد هائلة.

أجواء حفلة ألتا سارتوريا تتغلب علي الطقس العاصف

كان الضيوف يصرخون بينما كانت السماء ترشقهم بقطع من الجليد بحجم الرخام، وبمجرد وصول الجميع، استسلم الرعب لدوي الضحك، فلا يمكن حتى لعاصفة مروعة لن ينساها أي من الحاضرين أن تثبط حفلة ألتا سارتوريا.

قطع ملابس مرصعة بالذهب والكريستال في العرض

كانت أبرز الأزياء التي تألقت علي المدرج عبارة عن بدلات متألقة بمواد خرافية كأوراق الذهب ، والماس ، والريش المعاد بناؤه ، والكريستال ، وزجاج المورانو، وتم تنفيذ قطع الملابس هذه على مدى شهور عن طريق العمل اليدوي المضني، وكان السؤال الذي يدور في أذهان الجميع هو ما إذا كانت الملابس قد نجت سالمة أيضًا من أجواء الليلة العاصفة.

القائمين علي العرض غير نادمين علي عدم تأجيله

بعد العرض بمجرد أن بدأ الضيوف في تجفيف ملابسهم من أثار المطر سأل أحدهم المصممين عن مصير الملابس التي وقعت في العاصفة، قال السادة دولتشي وجابانا إنهما لم يقما بتقييم الضرر بعد، لكنهم لم يعربوا عن أي ندم بشأن المضي قدمًا فى عروض الأزياء.