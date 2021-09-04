إستونيا ولاتفيا وبيلاروسيا تسجل 2658 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإستونية تسجيل 352 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 143 ألفا و533 حالة منذ بداية الجائحة.



وأشارت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (إي.أر.أر.) الإستونية، اليوم السبت - إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال نفس المدة، ليبلغ الإجمالي 1292 حالة وفاة.



وفي سياق آخر، سجلت وزارة الصحة في لاتفيا 360 إصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 144 ألفا و160 إصابة.



وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 1946 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 488 ألفًا و963 مُصابا، بينما بلغت حصيلة الوفيات 3826 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.