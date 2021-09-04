هنادي مهنا عن «كدبة كبيرة»: دور جديد عليا ومبسوطة برجوعي للشاشة

أشادت الفنانة هنادي مهنا، بكواليس العمل الخاصة بحكاية "كدبة كبيرة" والتي تكون هي جزء ثان من مسلسل "ورا كل باب"، والتي تجسد فيه شخصية "بطة"، قائلًة: "دور جديد عليا، ومبسوطة جدًا به، وبرجوعي للشاشة من جديد بعد آخر عمل ليا رمضان قبل الماضي، وبدعم من أحمد ليا وبهذا الدور القوي في موسم ثاني من مسلسل قوي جدا أحدث ضجة في الجزء الأول منه".

وأكدت الفنانة هنادي مهنا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الشخصية جديدة عليها وهو الأمر الذي جعلها توافق على الفور بمجرد عرضه عليها الدور من قِبل المخرج سميح النقاش، لافتة إلى أن كواليس العمل كان يملؤها الحب والتعاون بين الجميع وهذا سيظهر للمشاهد على الشاشة.

وأكدت أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية "سيرنجي" وفرت كافة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة في الحفاظ على المواطنين من الإصابة بكورونا، موضحًة أنعا أحبت الظهور بالحجاب في شخصية "بطة" لتغيير الصورة النمطية عنه في التلفزيون، مختتمة قولها: "أن القصة الأولى من الموسم الثاني المسلسل تناقش قضايا عامة جدا ونوحودة في كافة الأنحاء والبيوت المسرحية".

حكاية "كدبة كبيرة"

تناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم، والموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

يذاع حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" من السبت للأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة "الحياة"، والإعادة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وكذلك الساعة 12:00 ظهرا.