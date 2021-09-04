السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جولة تفقدية للخليفة العام للطريقة التجانية للمزارات الصوفية بالجزائر (صور)

الخليفة العام للتجانية
الخليفة العام للتجانية خلال جولة تفقدية

قام الشيخ على بلعرابي، الخليفة العام للطريقة التجانية بالعالم، السبت، بجولة تفقدية للأفرع والمقرات الجديدة للزوايا التجانية بغرب الجزائر، وذلك بصحبة عدد من قيادات الطريقة ومسؤوليها، حيث تم متابعة سير عمليات الإنشاء والتطوير التى تمت فى الخلافة العامة للزاوية التجانية بمدينة عين ماضى بالجزائر.

وأصدرت الخلافة العامة للطريقة التجانية، بيانًا قالت فيه "قام الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ على بلعرابي بنفسه كعادته بجوله تفقدية للمزارات والزوايا التجانية وذلك بالوقوف على سير العمل بهذه المنشآت بشكل مباشرأثناء زيارته الرسمية وكذا متابعة المعوقات والمشاكل التي تعيق عمل بعض الاقسام والايعاز بحلها بصورة انية.

241190062_10159634413287640_4766000315569820252_n

وشملت الجولة التفقدية زيارة عدد من المزارات والمعالم الصوفية مثل "خلوة سيدي الطاهر بوطيبة بتلمسان، والأقصر، والأسعد بأبي سمغون وكذا خلوة الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد التجاني، والزاوية التجانية بشلالة القبلية.

أكد بلعرابي، خلال جولته التفقدية على ضرورة  تقديم أفضل الخدمات للاحباب و الزائرين من مريدى وأتباع الطرق الصوفية بالجزائر والدول والأخرى والذين يقومون بين الحين والآخر بعمل زيارات تفقدية للأماكن والمزارات الصوفية. 

جاء ذلك خلال لقاء بعدد من مردي الزاية التجانية وبعض المقدمين، حيث أثنى "بلعرابى" على جهود بعض المنتسبين المتميزين في اعمالهم ومنحهم أسمى آيات الشكر وتقدير على جهودهم المميزة في العمل خدمة الدين الإسلامي.

241191681_10159634411767640_5110721941088362616_n
الخليفة العام للتجانية خلال جولة تفقدية 

وتعتبر الطريقة التجانية الأحمدية، هى إحدى الطرق الصوفية، وتنتسب إلى أبو العباس أحمد التجاني واسمه الكامل أحمد بن محمد بن سالم التجاني (1737-1815)م المتوفى في 1230 هـ، وقد بدأت هذه الطريقة في مدينة فاس بالمغرب الأقصى، وولد الشيخ سيدي احمد التجاني في عين ماضي بولاية الأغواط التي أجبرعلى مغادرتها بعد مداهمتها من قبل قوات باي وهران العثماني سنة 1787م وشد الرحال بعد ذلك إلى العاصمة العلمية لبلاد المغرب الإسلامي فاس العاصمة العلمية للدولة العلوية الشريفة حيث أسست أول زاوية وانطلقت من فاس وصار لها أتباع في شمال أفريقيا، مصر، فلسطين،الشام، الحجاز، السودان (دارفور)، موريتانيا ، السنغال ونيجيريا.

240963328_10159634415137640_4321700845586144069_n
الخليفة العام للتجانية خلال جولة تفقدية 

مؤسس الطريقة التجانية هو أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار ابن أحمد بن محمد سالم التجاني، الذي ولد عام 1150 هـ الموافق لـ 1737م في قرية عين ماضي بولاية الأغواط في الجزائر، وحفظ القرآن الكريم كما درس العلوم الشرعية وارتحل متنقلا بين فاس، وتلمسان، وتونس، والقاهرة ومكة، والمدينة المنورة، وبغداد.

241038625_10159634415037640_6499910284956626510_n

شد الرحال إلى مدينة فاس سنة 1171 هـ الموافق لـ1758م، وبهذه المدينة كان أحمد التجاني يحضر مجالس العلم ويحاور كبار علماء المدينة، وإن كان اهتمامه انصب على الجانب الروحي أكثر من أي شيء آخر، والتقى فيها بعبد الله بن محمد العربي بن أحمد بن عبد الله معن الأندلسي وتكلم معه في أمور ثم لما أراد أن يودعه دعا له بخير الدارين، وقبل افتراقهما قال له: “الله يأخذ بيدك ثلاثاً، والعامة للطريقة موجود بعين ماضي التي ومنها انتشرت إلى عموم إفريقيا”.

241123600_10159634412427640_2333500049214168277_n
الخليفة العام للتجانية خلال جولة تفقدية 

الخليفة العام للتجانية خلال جولة تفقدية
الخليفة العام للتجانية خلال جولة تفقدية
الخليفة العام للتجانية خلال جولة تفقدية
الخليفة العام للتجانية خلال جولة تفقدية
الخليفة العام للتجانية خلال جولة تفقدية
الخليفة العام للتجانية خلال جولة تفقدية
الخليفة العام للتجانية خلال جولة تفقدية
الخليفة العام للتجانية خلال جولة تفقدية
على بلعرابى جولة تفقدية للأفرع المقرات الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

التحقيق مع لاعب سابق نصب على مواطنين بمدينة نصر

«مدبولي» عن مشروع النهر الأخضر: شريان حياة يخترق قلب العاصمة الإدارية

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

أمطار وانخفاض تدريجي.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

تأجيل محاكمة زوجة وعشيقها في مقتل «برنس مطروح» لـ 4 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة سرية.. ماذا حدث بين ملك الأردن والرئيس الإسرائيلي؟

الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يستدعى البدء فى تحقيقات الجنائية الدولية

بلدية الاحتلال الإسرائيلى تجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس