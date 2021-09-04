جامعة سوهاج تمنح باحثة درجة الماجستير عن رسالة التحليق الحيوي لجزيئات الفضة النانوية

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، المناقشة العلنية لرسالة الماجستير المقدمة من الباحثة نهاد عادل العربي بعنوان "التحليق الحيوي لجزيئات الذهب النانوي باستخدام الفطريات من مناجم الذهب وبعض تطبيقاتها"، وذلك بقاعة سيمنار كلية العلوم بالحرم الجامعي القديم، بحضور كلا من الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة السابق، والدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور على أبو عامر رئيس قسم علم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس .

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن لجنة المناقشة والتحكيم ضمت محكمين من الخارج، تمثلت فى الدكتور يوسف محمد الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وأستاذ الميكروبيولوجي، والدكتور أحمد محرم أستاذ الميكروبيولوجي بقسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم بجامعة أسيوط، بالإضافة إلى المحكمين الداخليين ولجنة الإشراف بعلوم سوهاج وهم الدكتور محمد بسام أبو النصر، والدكتورة صباح صابر محمد أستاذي الميكروبيولوجي بقسم النبات بكلية العلوم.

وأشاد "عبد الخالق"، بعنوان الرسالة بإعتبار أن الباحثة تطرقت لموضوع فى غاية الأهمية عن التحليق الحيوي لجزيئات الذهب النانوي بإستخدام الفطريات من مناجم الذهب وبعض تطبيقاتها.

الجدير بالذكر أن لجنة التحكيم منحت الباحثة درجة الماجستير فى "علوم النبات"، مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والعربية ومكتبات الجامعات.

فيما نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، القافلة البيطرية الأسبوعية لقرية أولاد خليفة مركز دار السلام، حيث بلغ عدد الحالات المرضية التي تم فحصها وعلاجها ٦٥٠ حالة، بالإضافة إلى عدد ٦٠ من الطيور ممثلة لعشش وحظائر في البيوت.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، أن الكلية تحرص باستمرار على تنفيذ هذه القوافل، والتى لها دور هام فى تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة فى نطاقها الإقليمي، لافتاً إلى أن هذه القوافل تقوم بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية بقري ومراكز المحافظة الأكثر احتياجاً.

وقال الدكتور بهاء الدين على القائم بعمل عميد الكلية، أن الحالات المرضية التى تم فحصها بالقافلة تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التى احتاجت التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضاً دور هام فى التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.