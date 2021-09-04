السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات نظافة بالشرقية استعدادا للعيد القومي

حملات نظافة بالشرقية
حملات نظافة بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات وتركيب أنوار الليد على أعمدة الإناره وقص وتهذيب الأشجار والتطهير والتعقيم بشكل يومي بمداخل والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وللارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

ونظمت رئاسة مركز ومدينة ههيا حملة لتركيب أحبال الليد المضيئة على أعمدة الإنارة وعلى الأشجار في مداخل المدينة ههيا - الزقازيق، ومدخل ههيا – أبو كبير وبالوحدات المحلية بالزرزمون وعلى مبني الوحدة المحلية بشرشيمة والمطاوعة والسكاكرة، كما تم تقليم الأشجار وتنظيف المداخل للارتقاء بالشكل الجمالي استعداداً للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

ونظمت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات التجميل والدهانات وغسيل البلدورات والأرصفة والنظافة اليومية لإظهار شوارع وميادين العاصمة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

ونظمت رئاسة حي أول الزقازيق بالاشتراك مع قسم تحسين البيئة والحملة الميكانيكية بأعمال النظافة ورفع القمامة بشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع الفلوجة وشارع طلعت حرب وشارع محمد حسين وشارع عبد السلام عارف وشارع عبد العزيز، كما تم ري الأشجار والنخيل وأحواض الزرع وغسل وتنظيف الأرصفة والبلدورات بشوارع الفلوجة وسعد زغلول والجلاء وميدان الصاغة وطلعت حرب من أجل إظهار شوارع وميادين المدينة بشكل حضاري.

ودهنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية أكشاك الكهرباء بلون علم مصر بالمدينة، تزامناً واستعداداً للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف الجهود والمتابعة اليومية لأعمال النظافة بالمكنسة لنظافة الطرق الداخلية بالمدينة ودهان البلدورات بشوارع ومداخل ومخارج المدينة، كما تم البدء في أعمال الرصف بشارع وجية أباظة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمركز، كما تم زراعة أعمدة الإنارة بطريق الزقازيق / منيا القمح لتحسين الرؤية البصرية أمام حركة السيارات.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس ومسؤلى قسم الإشغالات بالمجلس حملة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بمنطقة السوق ومنها (النقراشى - نقطة شرطة السوق - مزلقان ترعة السماعنة المردومة - المنيسي - منطقة جامع العطار)، لفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات وخفض الازدحام والتكدس بالمنطقة، كما قامت الوحدة المحلية بسوادة برفع الإشغالات بقرية كفر الحاج عمر أمام منطقة السوق.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بأعمال النظافة والتجميل بمحيط كافة المناطق السكنية، لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة منعاً لانتشار الأمراض والأوبئة ولخلق بيئة صحية نظيفة.

المواطنين جمال محافظ الشرقية العيد القومي الكهرباء الرئيس حملات نظافة

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وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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