«طب المنيا» ينظم ورش عمل لحديثي التخرج على استخدامات الموجات فوق صوتية

عقد مركز التدريب الدائم للموجات فوق الصوتية بقسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور مصطفي عبدالنبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، عددًا من ورش العمل التدريبية بمركز الأم والجنين بمستشفى النساء والتوليد والأطفال الجامعي، حيث استهدفت ورش العمل تدريب 40 من الأطباء حديثي التخرج بالمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي ووزارة الصحة، لنشر التوعية بالخدمات الصحية والتشخيص بالموجات الصوتية، والتدريب على أساسيات التعامل مع أجهزة السونار وتشخيص حالات الجنين وأمراض النساء.

ورش عمل للأطباء حديثي التخرج بطب المنيا

قال الدكتور "مصطفى عبدالنبي"، إن وحدة الأم والجنين بمستشفى النساء تم تزويدها بأحدث أجهزة الموجات الفوق صوتية الفائقة الجودة (الكلور دوبلر) الملون، وأجهزة الأشعة الرباعية الأبعاد التي تمكن من التشخيص الدقيق للأم والجنين، مؤكدًا أن المركز أصبح يقدم خدماته المتكاملة لمرضي الصعيد على مدار الأسبوع، بالإضافة للخدمات التعليمية وورش العمل التدريبية للمتخصصين.

ورش عمل للأطباء حديثي التخرج بطب المنيا

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام الدن شوقي أن المركز عقد عددًا من ورش العمل، وذلك لتعليم المتدربين أساسيات استخدام السونار ثنائي وثلاثي ورباعي الأبعاد، واستخدام الأجهزة بالشكل الأفضل لضمان نتائج أكثر دقة وخاصة للمشكلات الوراثية والتداخلية، موضحًا أن ورش العمل حاضرها نخبة من أساتذة النساء والتوليد وهم: الدكتور هاني حسن أستاذ النساء والتوليد ومدير الوحدة، والدكتور سعد الجيلاني، والدكتور أمير أحمد عبدالله، أساتذة النساء والتوليد بطب المنيا، وشاركهم الدكتورة هبة حسن، والدكتورة إيناس مصطفى، والدكتور محمد يحيي السويفي، والدكتورة شيماء البدوي، والدكتور محمد حسن، والدكتور محمد نبيل.

ورش عمل للأطباء حديثي التخرج بطب المنيا

وكان الدكتور مصطفي عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، قد أعلن عن خطة الجامعة التنفيذية وآلياتها لتطعيم كامل منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح فيروس كورونا، من خلال إطلاقها مبادرة "احمي نفسك.. احمي وطنك"، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة ووزارة التعليم العالي بشأن التعامل مع أزمة كورونا والوقاية من أخطار الإصابة والعدوى، وحرصًا علي سلامة منتسبي الجامعة، واستعدادًا لاستقبال العام الجامعي الجديد.

ورش عمل للأطباء حديثي التخرج بطب المنيا

وصرح عبدالنبي بأن تطعيم طلاب الجامعة باللقاح سيبدأ اعتبارًا من الخامس من سبتمبر وحتى الثلاثين من نفس الشهر، موضحًا بأن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات لتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة لضمان حسن التنفيذ للمبادرة وجودتها، وتحقيق الهدف المرجو من تنفيذ مراحلها، مشيراً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة التنفيذ، مع تشكيل فريق عمل من الإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية، ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات للإشراف على التنظيم وتجهيز الاحتياجات المطلوبة لنقاط تلقى اللقاح المتفق عليها، مضيفًا أنه تم تشكيل فريق عمل طبي.

ورش عمل للأطباء حديثي التخرج بطب المنيا

من المستشفيات الجامعية والإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة؛ لاستلام الجرعات المخصصة للجامعة وإعداد فرق التطعيم بكل نقاط تلقي اللقاح، وتم إعداد جدول زمني للتنفيذ، كما تم تقسيم طلاب الجامعة وفقًا للحروف الأبجدية خلال أيام تنفيذ المبادرة، وتحديد نقاط تلقي اللقاح لهم، مع إعداد وتجهيز عدد (9) نقاط بالجامعة وتوزيع الكليات عليها، وكذلك تم تشغيل نقطة مركزية بمستشفى الكبد لتلقي اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين طوال فترة التنفيذ.

ورش عمل للأطباء حديثي التخرج بطب المنيا

ورش عمل للأطباء حديثي التخرج بطب المنيا