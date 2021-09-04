محافظ كفرالشيخ يستعرض مشروعات المحافظة مع أعضاء «النواب والشيوخ»

استعرض اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عددًا من المشروعات الجاري إنشاؤها بكفرالشيخ، وعلى رأسها إنشاء التجمعات السكنية الثلاثة غرب وشرق العاصمة، وتسلم الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، الأسبوع الماضي، لموقع التجمع السكني الثالث، من بين التجمعات السكانية الثلاثة التي أُعلن عن إقامتها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعا محافظ كفرالشيخ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لزيارة المواقع الثلاثة وعدد من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوي السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي السكرتير المساعد، وسلامه طه معاون محافظ كفرالشيخ للاستثمار، ومحمد رأفت معاون محافظ كفرالشيخ للمشروعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.

وأكد محافظ كفرالشيخ، خلال اللقاء، أن التجمع السكني الثالث سيشمل إقامة 162عمارة سكنية "أرضي و11 دور"، بالقرب من طريق طنطا كفر الشيخ، والطريق المؤدي لمستشفى جامعة كفر الشيخ بالإضافة إلى إقام 8 أبراج أيقونة على غرار مدينة العلمين الجديدة، كأول محافظة على مستوى الجمهورية يتم فيها ذلك ،منهم 4 أبراج متصلة في أول أربع أدوار وبارتفاع 40 دوراً، و4 أبراج منفصلة، بارتفاع 30دوراً ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وسيتضمن الموقع مراكز تجارية ومكاتب إدارية، وأماكن للترفيه، ومجمع مدارس دولية ،وجامعة خاصة بالتعليم الفني، ونادي اجتماعي و3 مساجد، ودار مناسبات، وسيتم إقامة 13 ألف و152 وحدة سكنية ومدة المشروع 24 شهرًا للمرحلة الأولى و36 شهر حتى انتهاء الأعمال.



كما وجَّه محافظ كفرالشيخ رؤساء المدن، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة مراجعة مشروعات الصرف الصحي، وخفض المنسوب، والقيام بأعمال الصيانة للصرف الصحي، استعدادًا لموسم الشتاء المقبل.



كما وجه محافظ كفرالشيخ بتمييز التاكسي الخاص بمدينة كفرالشيخ ومدينة دسوق، بلاصق أحمر واضح، للتفرقة بينهما، ومنع دخول تاكسي دسوق للعاصمة إلا من خلال تصريح للمرة الواحدة، أو لتوصيل الحالات الحرجة، وتم تحديد نقطة تفتيش لتطبيق هذا القرار، مناشدًا سائق وصاحب التاكسي بالالتزام بالقرار حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.



وناقش محافظ كفرالشيخ طلبات أعضاء مجلس النواب ومشكلات الدوائر، وتم وضع حل لها، مشيدًا بالتعاون بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والمحافظة، لصالح المواطنين.