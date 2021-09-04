سيدة السمنة بالغربية: لم أصدق سرعة الاستجابة لأزمتي.. والرئيس وعد فأوفى

قالت أسماء طلعت القط، التي تعاني من السمنة المفرطة وقرح الفراش والالتهاب الخلوي وعدم القدرة على الحركة، والتي وجه محافظ الغربية بنقلها وزوجها المريض بضمور العضلات والأعصاب للعلاج بمستشفي زفتى العام، إنها غير مصدقة ما حدث، وأن ابنتها «هنا» عندما تواصلت وأرست استغاثتها لمحافظ الغربية لم تتوقع الاستجابة بسرعة، موجهة الشكر لمحافظ الغربية ولـ"الدستور"، مؤكدة أن ابنتها هى مَن تتولي أمر المنزل ورعايتهم صحيًا رغم أن عمرها لم يتجاوز العشر سنوات مضيفة أنها فخورة بابنتها وما وصلت إلى من نضج يساعدها على تحمل الحياة.

أضافت أسماء أنها لم تتوقع الاهتمام والرعاية بمستشفى زفتى العام، وأن طواقم المستشفى سواء الطبية أو التمريض أشعروها أنها في بيتها ووسط أهلها، مؤكدة أن هذه الرعاية والاهتمام بحالتها كانت وراء رفع روحها المعنوية لتستطيع استكمال حياتها مع زوجها الذي أقعده المرض منذ 3 سنوات، ورغم أن عمرها 37 عامًا إلا أنها كانت تشعر أنها مسنة حتي نالت هذا الاهتمام، موجهة الشكر للدولة المصرية وللقيادة السياسية التي وعدت ووفّت.

من ناحيته، قال الدكتور محمد الجوهري، مدير مستشفى زفتي العام، إن تلقيه تعليمات من وكيل صحة الغربية د. عبدالناصر حميدة باستقبال الحالتين ورعايتهم صحيًا وتقديم الخدمات الطبية لهما تم تنفيذها على الوجه الأكمل وأن أي حالة تصل مستشفي زفتي العام تنال نفس الاهتمام والتقدير.

وقدمت "الدستور" بثًا مباشرًا مع السيدة وزوجها من داخل مستشفى زفتي العام، وأظهر البث المباشر مدى الرعاية والعناية التي يحظي بها الرجل وزوجته داخل المستشفى.

كان محافظ الغربية قد زار صباح اليوم الطفلة هنا رضا، التي وجهت طلبها للمحافظ لعلاج والدها الذي يعاني من ضمور في الأعصاب ووالدتها التي تعاني من (السمنة، الالتهاب الخلوي وعدم القدرة على الحركة)، وعلى الفور اصطحب المحافظ مديري الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ورئيس مركز ومدينة زفتى لزيارة الطفلة ووالديها وتوفير كل مطالبها.

وأكد رحمي أن الطفلة هنا رضا قدوة ونموذج فقد استطاعت برغم صغر سنها أن ترعى والديها وأخواتها الثلاث بجانب المذاكرة كونها طالبة في الصف الخامس الابتدائي، ما يستوجب علينا متابعتها المستمرة ورعايتها هي وأسرتها وتوفير حياة كريمة لهم.

ووجه المحافظ محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، بتوفير شقة بشكل دائم للأسرة بمساكن المحافظة بقرية كفرالجزيرة، كما وجه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير الأدوات المدرسية من ملابس الدراسة ومكتبة متكاملة وحاسب آلي، للطفلة هنا، كما وجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، بتوفير سيارة إسعاف على الفور لنقل والد ووالدة الطفلة إلى مستشفى زفتى العام وتوفير غرفة فندقية لهم بالمجان، إضافة إلى عمل الفحوصات والأشعة اللازمة لحين عودتهم للمنزل سالمين.

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