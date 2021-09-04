«الزراعة» تنظم برنامجا تدريبيا حول مكافحة أهم أمراض الزراعات المحمية

ينظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية برنامجا تدريبيا، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من ٥ إلى ٩ سبتمبر الجاري، حول المكافحة المتكاملة لأهم أمراض الزراعات المحمية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن البرنامج التدريبي سيتناول عددا من الموضوعات على رأسها الأعراض المرضية والطرق الحديثة لتشخيص أمراض النباتات، فضلا عن الآثار السلبية لاستخدام المبيدات فى الزراعات المحمية، واستخدام بدائل المبيدات في مكافحة الأمراض المنتشرة بالزراعات الحمية، فضلا عن الطرق الحديثة لإنشاء الصوب الزراعية، والجدوى الاقتصادية لزراعة الصوب الزراعية.

ومن المقرر تناول دور الماء الممغنط فى إنتاج الخضر وعلاقته بمكافحة أمراض القلب النباتات.

وأوضح خليل أن البرنامج التدريبي يستهدف 30 من الفنيين الزراعيين وأخصائي المحصول والمكافحة والإرشاد، بهدف توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بالمحاصيل وزيادة الإنتاجية.