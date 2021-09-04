جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب لعدد من الأقراص المخدرة.

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام استوقف عبد الرحمن محمود الصياد راكب أجنبي من أصل مصري أثناء محاولته الخروج مسرعا من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أو بضائع ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتلاحظ له وجود عبوات أدوية تكرارية وسط الملابس بالحقائب.

وبالعرض على عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف عبد الرحمن الصياد لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 329 شريط و3 علب كبسول من عقاقير الترامادول والبريجابالين والزانكس وغيرها من العقارات المدرجة في جداول المخدرات باجمالي 3630 قرص وكبسولة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

قرر هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .