رئيس وزراء اليونان يعتزم إعلان السياسة الاقتصادية لحكومته نهاية الأسبوع

يعتزم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إعلان السياسة الاقتصادية لحكومته للعامين للمقبلين، خلال معرض (سالونيك) الدولي الخامس والثمانين (TIF) المقرر عقده نهاية هذا الأسبوع.

وقالت مصادر حكومية يونانية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليونانية - أنه سيتم أيضا تقديم حزمة من الإجراءات العاجلة لحماية الأسر الضعيفة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الحالية والقادمة في الكهرباء أو الغاز الطبيعي استجابة للزيادات الدولية في أسعار المواد الخام.

وأشارت المصادر إلى أن التغييرات المتوقعة تتعلق بمد فترة المساعدات الحكومية وجميع تدابير الإغاثة حتى عام 2022، وبتكلفة تقدر بأكثر من 1.5 مليار يورو، وذلك من خلال التعليق المؤقت لمتطلبات دفع ضريبة التضامن للعاملين في القطاع الخاص.. وكذلك تمديد اشتراكات التأمين الاجتماعي المخفضة بـ3%، فيما سيتم تخفيض معدلات الضرائب على أرباح الشركة إلى 22%، مقارنة بـ24% حاليا.

ومن المقرر أن يُعقد معرض سالونيك الدولي الخامس والثمانين (TIF) لعام 2021 تحت عنوان "اليونان: الماضي والحاضر والمستقبل" في الفترة من 11 إلى 19 سبتمبر في مركز ثيسالونيكي الدولي للمعارض، وسط إجراءات أمنية وتدابير صحية مشددة في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب جائحة كورونا.