السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء اليونان يعتزم إعلان السياسة الاقتصادية لحكومته نهاية الأسبوع

كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس

يعتزم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إعلان السياسة الاقتصادية لحكومته للعامين للمقبلين، خلال معرض (سالونيك) الدولي الخامس والثمانين (TIF) المقرر عقده نهاية هذا الأسبوع.

وقالت مصادر حكومية يونانية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليونانية - أنه سيتم أيضا تقديم حزمة من الإجراءات العاجلة لحماية الأسر الضعيفة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الحالية والقادمة في الكهرباء أو الغاز الطبيعي استجابة للزيادات الدولية في أسعار المواد الخام.

وأشارت المصادر إلى أن التغييرات المتوقعة تتعلق بمد فترة المساعدات الحكومية وجميع تدابير الإغاثة حتى عام 2022، وبتكلفة تقدر بأكثر من 1.5 مليار يورو، وذلك من خلال التعليق المؤقت لمتطلبات دفع ضريبة التضامن للعاملين في القطاع الخاص.. وكذلك تمديد اشتراكات التأمين الاجتماعي المخفضة بـ3%، فيما سيتم تخفيض معدلات الضرائب على أرباح الشركة إلى 22%، مقارنة بـ24% حاليا.

ومن المقرر أن يُعقد معرض سالونيك الدولي الخامس والثمانين (TIF) لعام 2021 تحت عنوان "اليونان: الماضي والحاضر والمستقبل" في الفترة من 11 إلى 19 سبتمبر في مركز ثيسالونيكي الدولي للمعارض، وسط إجراءات أمنية وتدابير صحية مشددة في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب جائحة كورونا. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

أمطار وانخفاض تدريجي.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

«التعليم» تعلن أسعار كتب نظام التعليم الجديد

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية الاحتلال الإسرائيلى تجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

فقدان صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ رفح.. ومخاوف من اعتقال الاحتلال لهم

مشرعون أمريكيون يؤكدون ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية