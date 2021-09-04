رغم «دلتا».. قرينة الرئيس الأمريكى تعد للتدريس بالجامعة

تخطط قرينة الرئيس الأمريكي، جيل بايدن، للعودة للتدريس بالجامعة مرة أخرى رغم زيادة انتشار فيروس كوفيد المتحور "دلتا" في جميع أنحاء البلاد.

و أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، بأن السيدة الأولى وجهت في رسالة للعائلات والمعلمين قائلة فيها: "أود أن تعرفوا أن طفلكم ومدرستكم هما في قلب زوجي جو، إنه يسعى بكل جهد لمساعدة بلادنا على هزيمة هذا الوباء والتعافي منه".

ونقلا عن جدول حصص الكلية، من المتوقع أن يواجه طلاب كلية فرجينيا الشمالية، السيدة الأولى، كل ثلاثاء وخميس لمدة 13 أسبوعا، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وأشادت بايدن، بزوجها وإدارته لقيامهما ببذل كل ما في وسعهما لإبقاء المدارس مفتوحة وحماية الطلاب.

كما أعربت بايدن عن ثقتها في لقاحات كوفيد19 وأهميتها كأدوات لغرس الثقة في الفصول الدراسية قائلة "نعلم أن اللقاحات وارتداء الأقنعة يوفران أفضل حماية متاحة ضد هذا الفيروس".

ووفقا للصحيفة البريطانية، سترتدي بايدن قناعا للوجه، وسوف تتعقبها الشرطة السرية خلال تنقلها من البيت الأبيض إلى الكلية وأثناء وجودها في الحرم الجامعي.

جدير بالذكر، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي وباء فيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 39 مليونًا و 852 ألفًا و576 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس هناك إلى 647 ألفًا و 593 حالة.

جاءت الهند في المرتبة الثانية - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن جامعة "جونز هوبكنز" البحثية اليوم السبت - من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 32 مليونًا و945 ألفًا و907 حالات، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 440 ألفًا و225 حالة.

كانت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أعلنت ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حول العالم إلى 219 مليونًا و888 ألفًا و371 حالة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 4 ملايين و555 ألفًا و516 حالة.