تعرف على كيفية التقديم لكلية الشرطة إلكترونيًا

تستقبل أكاديمية الشرطة، طلبات الراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية وما يعادلها عبر شبكة الإنترنت حتى يوم 16 سبتمبر المقبل عقب صدور قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمد فترة قبول الطلبات.

كيف تسجل للالتحاق بكلية الشرطة إلكترونيًا؟

يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الإنترنت.

اختيار موقع أكاديمية الشرطة.

إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس.

تظهر للطالب بيانات "الاسم والمجموع، واسم المنطقة التعليمية".

يظهر للطلاب 3 أيام، يختار منهم يوم لأداء الاختبار الأول.

ويسمح لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة والأزهرية لهذا العام، التقدم للالتحاق بكلية الشرطة من خلال موقع الداخلية عبر الإنترنت، حتى يوم 16 سبتمبر المقبل، ومتابعة نتائج الاختبارات عبر الإنترنت.

ويسمح للطلاب بالاستمرار في إجراءات التقديم واختبارات "القدرات، والمقاس، والقوم" فقط، وتستكمل إجراءات القبول عقب اجتيازهم الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على مجموع 60%.

ووافق اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية، على تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة من الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلى للدرجات.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة ، وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدارسى 2021 فقط ، وما ترتب عليه من تداعيات لإنخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة.

ومن جانبه وافق اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية، اليوم السبت، على تخفيض مجموع القبول بكلية الشرطة من (الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلى للدرجات.

كما تقرر مد موعد التقدم للالتحاق بالكلية حتى يوم الخميس الموافق، 16/ 9/2021بدلاً من يوم الإثنين الموافق 6/9/2021.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 فقط، وما ترتب عليه من تداعيات لانخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة.