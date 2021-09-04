مصادر بـ«الصحة» عن زيادة الإصابة بكورونا مؤخرًا: فى الحدود الطبيعية

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان إن الزيادة التى شهدتها معدلات الإصابة بفيروس كورونا مؤخراً "مطمئنة" وما زالت فى الحدود الطبيعية الآمنة، مؤكدة أن الوضع الوبائي للفيروس في مصر أمن.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة تعمل حالياً بطاقة 10 مستشفيات عزل فقط على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مستشفيات الحميات والصدر، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح مستشفيات عزل أخرى عند الاحتياج لها.

وشددت المصادر على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحرص على الحصول على لقاح فيروس كورونا، والذى أثبت فاعليته فى الوقاية من الأعراض الخطيرة عند الإصابة بفيروس كورونا.

آخر إحصائية لكورونا فى مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 651 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 240976 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 318 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 289353 من ضمنهم 240976 حالة تم شفاؤها، و16766 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.