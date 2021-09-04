العراق: ندعم طاولة المفاوضات بين الدول الأطراف في الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين موقف بلاده الداعم للجهود الدبلوماسية الرامية لإيجاد الحلول والعودة إلى طاولة المفاوضات بين الدول الأطراف في الاتفاق النووي.

وأشارت الخارجية العراقية - في بيان، اليوم السبت - إلى أن وزير الخارجية التقى اليوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) رفائيل غروسي، في مقر الوكالة بفيينا، حيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الوطنية ذات الصلة بعمل الوكالة في إطار حق الدول المشروع في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في كافة المجالات، والتي تخدم برامجها التنموية وتدعم اقتصاداتها وتنوع مصادر الطاقة لديها، على أن تكون بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن مواصلة التعاون البناء بين العراق والوكالة في القضايا الراهنة وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي.

وأضاف البيان "كما تم مناقشة آخر المستجدات والتطورات في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام الدولي، ومن بينها خطة العمل الشاملة المشتركة في ضوء المساعي الدولية لإحياء الاتفاق النووي مع التأكيد على موقف العراق الداعم للجهود الدبلوماسية لإيجاد الحلول والعودة إلى طاولة المفاوضات بين الدول الأطراف في الاتفاق لما لها من انعكاسات إيجابية على المجتمع الدولي بصورة عامة، وعلى منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة.

ومن ناحية أخري، أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية ضرورة مشاركة المواطنين في الاقتراع لضمان "الصوت الحقيقي" في اختيار ممثلي الشعب بمجلس النواب، وذلك خلال مؤتمر للجنة ناقش آخر المستجدات الخاصة بالموقف الأمني، وكيفية توفير السبل الملائمة للعملية الانتخابية، والتأكيد على الوقوف المحايدة من جميع القوى السياسية المشاركة في العملية الديمقراطية في العراق.