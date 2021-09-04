«صحتنا في أكلتنا».. ورشة عمل لمعهد تكنولوجيا الأغذية

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإقامة ورش عمل حول التغذية السليمة للأطفال، وفي الإطار أقام معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ورشة عمل تحت عنوان (صحتنا في أكلتنا).

وقال الدكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، إن أهداف الورشة هي تبني الأطفال في مصر لنمط حياة صحي من خلال تثبيت الثقافة الغذائية والعادات الصحية السليمة.

شارك في الورشة الدكتور سيد فرحات، وكيل المعهد لشئون الإنتاج، والدكتورة صفاء عزت، رئيس وحدة بحوث المطبخ التجريبي الأسبق.

الورشة تناولت أساسيات التغذية السليمة والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم بالإضافة إلى الوجبة الصحية المتوازنة التى تحتوي على مختلف المجموعات الغذائية وبالكميات الموصي بها والتشجيع على اتخاذ خيارات صحية أفضل واتباع نمط حياتي افضل، كما تم توضيح أهمية شرب الماء بالكميات المناسبة يوميا وأهمية تناول طبق السلاطة والحرص على التنوع فيها يوميا وعلى ألوانها لمنح الجسم الفيتامينات والأملاح المعدنية اللازمة للوقاية من العديد من الأمراض ورفع المناعة ،كذلك أهمية وجبة الإفطار للحفاظ على الصحة والنشاط وأهمية ممارسة الرياضة للأطفال بصورة منتظمة.

وقال الدكتور سيد فرحات، وكيل المعهد لشئون الإنتاج، إن الورشة تناولت أيضا أساسيات سلامة الغذاء وإعداد الطعام بصورة سليمة، كما تم تدريب الأطفال على الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي قبل البدء في إعداد الطعام أيضا تم مناقشة أضرار الوجبات السريعة وكيفية إعدادها في المنزل بطريقة صحية بحيث تصبح غنية بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ومناقشة بعض أمراض سوء التغذية مثل السمنة والنحافة والأنيميا والتقزم وشرح أسبابها وكيفية مكافحتها عن طريق الغذاء الجيد المتوازن، وتم شرح ذلك بصورة واضحة سهلة ومبسطة تناسب أعمار الأطفال، كما تم اتباع أسلوب المناقشة والتطبيق العملي لزيادة تفاعل الأطفال.

وقال مدير معهد تكنولوجيا الأغذية إنه تم تجهيز وصفات صحية عالية القيمة الغذائية اقتصادية وسهلة التجهيز وإعدادها بشكل جذاب وشيق، مثل إعداد حلوى صحية خالية من السكر الأبيض نهائي وخالية من الدهون.