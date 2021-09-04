السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الشرطة تعيد طفلا إلى أحضان والدته فقدته بالمترو بعد غلق باب القطار

الامن
الامن

أعادت الشرطة طفلا لأحضان والدته بعد أن فقدته في مترو الأنفاق، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحطة مترو الزهراء بلاغا من (سيدة – مقيمة بالقاهرة)، أنه حال استقلالها أحد قطارات المترو من محطة دار السلام بالقاهرة، صحبة طفلها، أُغلقت أبواب المترو دون صعود نجلها، وتحرك بها القطار لمحطة الزهراء.

 وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحطة مترو دار السلام من العثور على الطفل وتم استدعاء والدته للمحطة، وقامت باستلام نجلها عقب تقديم شهادة ميلاده، وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.

ومن جانبها أعربت والدة الطفل عن شكرها وتقديرها لسرعة استجابة الأجهزة الأمنية والجهد المبذول فى إعادة نجلها لها.

دار السلام الداخلية أمن وزير الداخلية محطة دار السلام طفلا لأحضان والدته قطارات المترو

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