السبت 04 سبتمبر 2021
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سياسي

أستاذ علوم سياسية: علاقات مصر وقبرص ودية يسودها الاحترام وتبادل المصالح

قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وبمشاركة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين، تأتي في إطار استمرار العلاقات بين مصر وقبرص، وكذلك استمرار دعم الملفات المختلفة بين البلدين.

وأضافت بكر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مصر وقبرص لديهم علاقات ودية يسودها الاحترام وتبادل المصالح، مضيفة أن هناك قضايا أمنية مشتركة مثل غاز شرق المتوسط وكيفيبة تأمينة وكيفية الاستفادة وتعظيم الاستفادة منه، وكذلك قضية الإرهاب والهجرة الغير شرعية وأمن البحر المتوسط.

ولفتت إلى أن هناك تطور إيجابى فى العلاقات المصرية القبرصية والعلاقات المصرية اليونانية، كون مصر تسعى دائما إلى إيجابية العلاقات بينها وبين الدول جميعا،حيث حدث ترسيم للحدود البحرية وتفاهمات واحترام متبادل وعدم تدخل في الشؤون الداخلية ومساندة الدول في الاستفادة القصوى من مواردها.

وكان قد أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، وما جرى إنجازه على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، عقب انتهاء مباحثاتهما الثنائية بقصر الاتحادية، إن الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص - الذي ترأسه الرئيس ونظيره القبرصي "خطوة مهمة في العلاقة بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي أن اللجنة ستصبح إطارا للتعاون الثنائي بين البلدين، وستحقق نقلة نوعية بين البلدين؛ لمواجهة التحديات وستكون خطوة ملموسة في التعاون على كافة الأصعدة.

الدكتورة نهى بكر استاذ العلوم السياسية الجامعة الأمريكية مصر وقبرص الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس القبرصي علاقات ودية غاز شرق المتوسط البحر المتوسط

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