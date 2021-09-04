السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب غرقا داخل شاطئ إدكو بمحافظة البحيرة

مصرع شاب غرقا
مصرع شاب غرقا

لقي شاب مصرعه غرقا في شاطئ مدينة إدكو بالبحر الأبيض المتوسط، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة من انتشال الجثة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى إدكو العام بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب أثناء السباحة بشاطئ إدكو، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سباحة المتوفي "أحمد رمضان عبد السلام" ٢٤ سنة، مقيم بناحية مركز شبراخيت في مياه البحر، حيث جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة.

وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى إدكو المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

 

البحيرة حادث تصادم سباحة النيابة العامة البحر الأبيض المتوسط شاطئ

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