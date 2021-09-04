داعية يوضح حكم الشرع في قراءة القرآن خلال ممارسة الرياضة للمرأة

ورد سؤال إلى الشيخ أشرف الفيل، من علماء الأزهر من سائلة تقول فيه: "هل يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف خلال ممارسة الرياضة وأنا أمشى في المنزل ولا بد أنا اقرأ وأنا جالسة؟

وتعد هذه الفتوى من الفتاوى التي دائما باستمرار تسأل عنها السيدات التي يجلسن في المنزل، ويرغبن في فعل عدة أشياء مع بعضها مثل القراءة والرياضة مادامت تستطيع ذلك، لكن من وجهة نظرهن أن القرآن الكريم يحتاج إلى تدبر وتأني في القراءة فهل يمنع ذلك عن ذاك.

وأكد الفيل في مقطع فيديو مصور منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أنه يجوز شرعًا للمرأة قراءة القرآن الكريم خلال ممارسة الرياضة وهى بالمنزل ولا بأس في ذلك سواء جالسة أم تقوم بعملية المشي داخل، كذلك يجوز قراءة القرآن لمن يمارس الرياضة وهو يمشى في النادي أيضا ولا حرج في ذلك.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.