أجهزة الأمن تحبط محاولة انتحار شاب ببورسعيد

نجاح جهود إحباط محاولة إنتحار شاب من أعلي المنطقة الإستثمارية ببورسعيد | صورة

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، من إحباط محاولة شاب حاول الانتحار من أعلى لافتة مبنى المنطقة العامة الاستثمارية.

إحباط محاولة إنتحار شاب من أعلي المنطقة الإستثماري

وكان شاباً قد أقدم على الصعود أعلى نقطة في اللافتة، بمسافة تقدر بـ 15 متراً، وهدد بالانتحار، وسط تواجد أمني مكثف في لحظة حدوث الواقعة.

إحباط محاولة إنتحار شاب من أعلي المنطقة الإستثماري

استجاب الشاب لنداء الأهالي والجهات الأمنية وبادر بالنزول، وتجري الجهات الأمنية تحقيقاً لتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

إحباط محاولة إنتحار شاب من أعلي المنطقة الإستثماري

وأكد شهود عيان لـ «الدستور»، أن الشاب قام بذلك الفعل بعد إبلاغه من المصنع الذي يعمل به بقرار الفصل وإنهاء الخدمة، وأكدوا أنه إقدامه على الانتحار كان على سبيل الضغط علي إدارة المصنع بالتراجع عن القرار.