التحقيق مع متهم باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بقنا

تباشر النيابة العامة التحقيق، مع عامل متهم باغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة مصابة بإعاقة ذهنية وذلك في منزل اسرتها بمحافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارًا، بضبط مبارك.م.ع،45 عاما عامل، لاتهامه باغتصاب “فاطمة. ع.م” ، 27 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من إصابة ذهنية حالت دون مقاومتها للمتهم.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم نجل عم والدة المجني عليها، واستغل عدم وجود والدتها في المنزل، وقام بمواقعة الفتاة جنسيا، ولدى عودة والدتها إلى المنزل اكتشفت الجريمة و بادرت بإبلاغ الشرطة، وحددت المجرم و اتهمته باغتصب الفتاة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه واعترف بإرتكاب الجريمة وطلب “إصلاح غلطته” وعقد قرانه على الفتاة والزواج منها بشكل شرعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.