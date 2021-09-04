النيابة تشرح جثة طفل غرق في مياه النيل بكورنيش طرة بالمعادي

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم السبت، بتشريح جثة طفل تعرض طفل غرق أثناء السباحة بمياه نهر النيل، بكورنيش منطقة طرة البلد، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الحادث،وكانت قوات الإنقاذ النهري قد نجحت في انتشال جثمان الطفل بمنطقة القناطر الخيرية.

ووردت إشارة لمأمور قسم شرطة المعادي، مفادها تعرض طفل يدعى "عمر عاطف"، للغرق بنهر النيل بكورنيش طره البلد، اثناء الاستحمام، وباخطار قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثمان الطفل الغريق.