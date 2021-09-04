السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تشرح جثة طفل غرق في مياه النيل بكورنيش طرة بالمعادي

غريق
غريق

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم السبت، بتشريح جثة طفل تعرض طفل غرق أثناء السباحة بمياه نهر النيل، بكورنيش منطقة طرة البلد، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الحادث،وكانت قوات الإنقاذ النهري قد نجحت في انتشال  جثمان الطفل بمنطقة القناطر الخيرية.

ووردت إشارة لمأمور قسم شرطة المعادي، مفادها تعرض طفل يدعى "عمر عاطف"، للغرق بنهر النيل بكورنيش طره البلد، اثناء الاستحمام، وباخطار قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثمان الطفل الغريق.

النيابة المعادى مياه النيل كورنيش طرة طفل

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