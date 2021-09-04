وزير الصحة الألماني يؤكد ضرورة إعطاء جرعة ثالثة ضد كورونا

أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان، ضرورة إعطاء جرعة استباقية ثالثة من لقاح فيروس كورونا لتعزيز المناعة وحماية حياة المواطنين.

وقال شبان - في تصريحات اليوم السبت لشبكة دويتشلاند - إن عدد الإصابات بين غير الملقحين تزيد بأكثر من عشرة أضعاف عددها بين الملقحين، موضحا أن 90% من مرضى كوفيد19- في أقسام الرعاية الخاصة هم من غير الملقحين.

ووصف معدل التطعيمات "بأنه لا يزال ضعيفا بشكل لا يضمن منع تحميل النظام الصحي بأعباء زائدة" مؤكدا إننا نتابع في الوقت الحالي مدى انتشار الجائحة بين غير الملقحين.

يشار إلى أن العديد من الولايات الألمانية بدأت عرض إعطاء جرعة ثالثة من تطعيم كورونا بالنسبة للأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة والذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً والأشخاص ضعاف المناعة في حال مرور ستة أشهر على الأقل.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.